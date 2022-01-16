Известно, кто заменит Джоковича в основной сетке Australian Open
Заменивший Джоковича теннисист: «Возможно я стал самым известным «лаки-лузером» в истории»
Сальваторе Карузо сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии
16:40
Фото: Getty Images
Итальянский теннисист Сальваторе Карузо, который занял место Новака Джоковича в основной сетке Australian Open, заявил, что, возможно, он стал самым известным «лаки-лузером» в истории. Слова Карузо в Twitter приводит журналист Маттео Москиатти:
«Я не особо следил за делом Джоковича, это не в моей компетенции. Но мне жаль его. Я здесь, чтобы играть в теннис. Возможно, я стал самым известным лаки-лузером в истории».
Ранее о ситуации вокруг Джоковича высказался бывший украинский теннисист Сергей Стаховский.