Запугали? Пропавшая китайская теннисистка вышла на связь и опровергла обвинения в адрес бывшего вице-премьера Китая

Шуай Пэн отправила письмо Китайскому государственному новостному телеканалу

Пэн Шуай / фото - Getty Images

Пару дней назад победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде китаянка Пэн Шуай в местной социальной сети обвинила в сексуальных домогательствах бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

Ее сообщение было стерто через 20 минут после публикации. После этого спортсменка не выходила на связь в течении двух недель.

Китайский государственный новостной телеканал CGTN опубликовал письмо, которое, по их информации, Шуай Пэн отправила главе WTA Стиву Саймону после официального заявления от Ассоциации в ее поддержку. Теннисистка опровергла все заявления о домогательстве, заявила, что находится дома и просит больше не публиковать никаких заявлений об этой ситуации без ее согласия.

«Всем здравствуйте, это Пэн Шуай. Что касается последних новостей на официальном сайте WTA, они не были заверены мною и были выпущены без моего согласия. Новости в этом сообщении – включая обвинения в сексуальном насилии – ложные. Я не пропала и не нахожусь в опасности. Просто отдыхаю дома, все в порядке. Спасибо за заботу. Если WTA будет публиковать новости обо мне, пожалуйста, заверяйте их и выпускайте с моего согласия. Как профессиональная теннисистка благодарю вас за понимание. Надеюсь вместе с вами продвигать китайский теннис, если в будущем будет такая возможность. Надеюсь, китайский теннис будет становиться лучше и лучше. Еще раз – благодарю за понимание».

Напомним, Николя Маю ранее призвал Олимпийский комитет Китая вмешаться в эту ситуацию.