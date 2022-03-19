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«Заткнись или у тебя будут проблемы». Ни один игрок из беларуси или россии не верит в путинские сказки о «спецоперации»

Марченко пообщался с атлетами из стран-агрессоров о текущей мировой ситуации
Теннис ATP
19 марта 15:28
«Заткнись или у тебя будут проблемы». Ни один игрок из беларуси или россии не верит в путинские сказки о «спецоперации»
Илья Марченко пообщался с теннисистами из рф и беларуси / Фото: скриншот

Первая ракетка Украины Илья Марченко о войне в Украине с белорусскими и российскими теннисистами. Илья задал всем три вопроса –

  • что вы думаете о санкциях ATP/WTA/ITF?

  • каково ваше мнение об этой войне? Это «спецоперация» или вторжение?

  • чувствуешь ли ты давление от медиа? Можешь ли ты делиться своим мнением в массы?

Ради безопасности игроков Марченко оставил их анонимными.

Игрок №1

Я думаю, что отстранение от командных соревнований – это санкции, введенные в большинстве видов спорта, что сделала и ITF. По той причине, что ты играешь под флагом своей страны и за нее. Я могу это понять. С моей точки зрения, правильно будет играть под нейтральным флагом на ивентах ATP/WTA.

Я полностью против войны и не поддерживаю ее. Я считаю, что в Украине действительно идет война. Мне неимоверно жаль людей, которые сейчас находятся в ужасном положении.

Я не чувствую никакого давления от СМИ, но от игроков оно в некотором роде исходит. Но случившееся – не моя вина. Я не голосовал и не имел никаких возможностей в политическом плане. Дело в том, что мы не можем громко заявлять свою точку зрения. Я не думаю, что в моей стране у нас есть свобода слова или твои слова останутся без последствий. Просто посмотрите, что произошло в Беларуси, когда они были не согласны с выборами.   

Игрок №5

С моей точки зрения, санкции недостаточны. Недостаточно просто играть без символики и флага, ведь минимум половина спортсменов рф поддерживает правительство. Олимпийские игры, Кубок Билли Джин Кинг, Кубок Дэвиса – отстранение из всех соревнований полностью правильны. Прекращение членства в ITF полностью верны.

Для участия в турнирах ATP/WTA/ITF стоит предлагать россиянам и белорусам подписывать заявление об осуждении вторжении россии в Украину. Это очень важно – ПОРИЦАТЬ, а не НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ.

Это очевидно вторжение российской армии на украинские земли. Лишь российская пропаганда использует слово «спецоперация», и это ложь. Армия рф убивает невинных и невооруженных людей, беременных, детей и пожилых. Солдаты россии бомбардируют украинские города и села. Полномасштабное вторжение инициировано властями рф.

Я чувствую давление, ведь любой человек в моей стране может оказаться в тюрьме за распространение правды. На моей родине стоит смотреть по сторонам, когда говоришь о политике. Это трудно осознать со стороны, не проживая в моей стране. У меня есть плохой опыт, когда я делилась своим мнением в массы.

Люди из правительства довольно четко сказали, что если я не заткнусь, у меня могут быть проблемы. Мы, россияне и белорусы, могли бы говорить открыто, если бы имели гарантии о безопасности от ATP/WTA/ITF.

Ведь если мы скажем правду о войне в Украине, у нас не будет возможности вернуться домой. Ведь мы не будем уверены в своей безопасности. Слава Украине!

Напомним, что Александр Долгополов призвал отстранить россию от культуры и спорта.

Олег Шумейко-младший
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Илья Марченко

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