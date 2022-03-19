«Заткнись или у тебя будут проблемы». Ни один игрок из беларуси или россии не верит в путинские сказки о «спецоперации»

Илья Марченко пообщался с теннисистами из рф и беларуси / Фото: скриншот

Первая ракетка Украины Илья Марченко о войне в Украине с белорусскими и российскими теннисистами. Илья задал всем три вопроса –



Ради безопасности игроков Марченко оставил их анонимными.

Игрок №1

Я не чувствую никакого давления от СМИ, но от игроков оно в некотором роде исходит. Но случившееся – не моя вина. Я не голосовал и не имел никаких возможностей в политическом плане. Дело в том, что мы не можем громко заявлять свою точку зрения. Я не думаю, что в моей стране у нас есть свобода слова или твои слова останутся без последствий. Просто посмотрите, что произошло в Беларуси, когда они были не согласны с выборами.

Я полностью против войны и не поддерживаю ее. Я считаю, что в Украине действительно идет война. Мне неимоверно жаль людей, которые сейчас находятся в ужасном положении.

Игрок №5

Для участия в турнирах ATP/WTA/ITF стоит предлагать россиянам и белорусам подписывать заявление об осуждении вторжении россии в Украину. Это очень важно – ПОРИЦАТЬ, а не НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ.

Это очевидно вторжение российской армии на украинские земли. Лишь российская пропаганда использует слово «спецоперация», и это ложь. Армия рф убивает невинных и невооруженных людей, беременных, детей и пожилых. Солдаты россии бомбардируют украинские города и села. Полномасштабное вторжение инициировано властями рф.

Я чувствую давление, ведь любой человек в моей стране может оказаться в тюрьме за распространение правды. На моей родине стоит смотреть по сторонам, когда говоришь о политике. Это трудно осознать со стороны, не проживая в моей стране. У меня есть плохой опыт, когда я делилась своим мнением в массы.

Люди из правительства довольно четко сказали, что если я не заткнусь, у меня могут быть проблемы. Мы, россияне и белорусы, могли бы говорить открыто, если бы имели гарантии о безопасности от ATP/WTA/ITF.

Ведь если мы скажем правду о войне в Украине, у нас не будет возможности вернуться домой. Ведь мы не будем уверены в своей безопасности. Слава Украине!