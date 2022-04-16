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Завацкая: «Пегула играла здорово, давила на меня»

Украинка прокомментировала свое поражение в матче Кубка Билли Джин Кинг
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
13:30
Завацкая: «Пегула играла здорово, давила на меня»
Катарина Завацкая / фото - Getty Images

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала свое поражение в матче Кубка Билли Джин Кинг против американки Джессики Пегулы.

«Что ж, было нелегко, нужно еще немного времени, чтобы все переварить. Можно сказать, что я не чувствовала себя комфортно на корте. Конечно, Пегула играла здорово, давила на меня. Моментами было такое, что мне казалось, что я играю неплохо. Мне не кажется, что я смогла противопоставить свой хороший теннис ее игре. Корт был быстрым, атмосфера была совсем другой. Это были уже не те условия, что и во время тренировок. Думаю, что к следующему матчу, против Элисон Риск, я буду более-менее готова, ведь я смотрела ее матч с Даяной Ястремской. До жеребьевки мы думали, что в первый день играть с Риск буду я и все эти дни мы обсуждали именно этот матч. Сегодня поговорим об этом вновь вместе с командой, закончим подготовку, чтобы завтра выйти на корт и бороться».

Катарина Завацкая уступила лидеру сборной США на Кубке Билли Джин Кинг.

Источник: БТУ Рене Тер Велде
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Катарина Завацкая

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