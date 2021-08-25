Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Завацкая покинула квалификацию US Open на старте

Украинка проиграла менее рейтинговой сопернице
Теннис Grand Slam
07:21
Завацкая покинула квалификацию US Open на старте
Катарина Завацкая / фото - Twitter

143-я ракетка мирового рейтинга WTA Катарина Завацкая потерпела поражение в первом матче квалификации US Open. Польская теннисистка Урсула Радванська обыграла украинку со счетом 6:3, 7:5.

Матч на корте в Нью-Йорке продлился 1 час и 49 минут. Катарина ни разу не подала навылет, допустив 1 двойную ошибку, при 3 реализованных бейк-поинтах. Соперница конвертировала в очки 5 брейков, оформив также 2 эйса.

Соперницы впервые встречались на корте.

Отметим, что Леся Цуренко пробилась в полуфинал отборочного турнира на Открытый чемпионат США.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Катарина Завацкая

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Шесть украинцев выступят в квалификации US Open
Шесть украинцев выступят в квалификации US Open
Теннис Grand Slam
24 августа 17:26
Завацкая: «Сейчас у меня очень непростой период, рейтинг падает»
Завацкая: «Сейчас у меня очень непростой период, рейтинг падает»
Теннис WTA
20 августа 15:21
Пять украинок попали в квалификацию US Open
Пять украинок попали в квалификацию US Open
Теннис Grand Slam
4 августа 09:26
Рейтинг WTA: Костюк не играет, но уже практически в топ-50
Рейтинг WTA: Костюк не играет, но уже практически в топ-50
Теннис WTA
2 августа 10:33

Новости: Теннис

Костюк проиграла первый парный матч в Чикаго
Костюк проиграла первый парный матч в Чикаго
WTA
08:43
Стаховский потерпел поражение в четвертьфинале квалификации US Open
Стаховский потерпел поражение в четвертьфинале квалификации US Open
Grand Slam
07:49
Завацкая покинула квалификацию US Open на старте
Завацкая покинула квалификацию US Open на старте
Grand Slam
07:21
Марченко пробился во второй круг квалификации US Open
Марченко пробился во второй круг квалификации US Open
Grand Slam
24 августа 22:55
Цуренко одержала победу на старте квалификации US Open
Цуренко одержала победу на старте квалификации US Open
Grand Slam
24 августа 22:37
Костюк без проблем разобралась с обидчицей Калининой и вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго
Костюк без проблем разобралась с обидчицей Калининой и вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго
WTA
24 августа 20:52
Циципас выпустил музыкальный альбом
Циципас выпустил музыкальный альбом
ATP
24 августа 20:40
Рублев: «Молодое поколение сейчас вытесняет старшее, это нормальный процесс»
Рублев: «Молодое поколение сейчас вытесняет старшее, это нормальный процесс»
ATP
24 августа 18:42
Шесть украинцев выступят в квалификации US Open
Шесть украинцев выступят в квалификации US Open
Grand Slam
24 августа 17:26
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
51
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Интервью
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 15:51
8
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
3
Все новости