Завацкая покинула квалификацию US Open на старте

Украинка проиграла менее рейтинговой сопернице

Катарина Завацкая / фото - Twitter

143-я ракетка мирового рейтинга WTA Катарина Завацкая потерпела поражение в первом матче квалификации US Open. Польская теннисистка Урсула Радванська обыграла украинку со счетом 6:3, 7:5.

Матч на корте в Нью-Йорке продлился 1 час и 49 минут. Катарина ни разу не подала навылет, допустив 1 двойную ошибку, при 3 реализованных бейк-поинтах. Соперница конвертировала в очки 5 брейков, оформив также 2 эйса.

Соперницы впервые встречались на корте.

Отметим, что Леся Цуренко пробилась в полуфинал отборочного турнира на Открытый чемпионат США.