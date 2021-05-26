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Завацкая пробилась в финал квалификации Roland Garros

Украинке потребовалось три сета для победы

Теннис Grand Slam
21:28
Завацкая пробилась в финал квалификации Roland Garros
Катарина Завацкая / Фото: j48tennis.net

В полуфинале квалификации Открытого чемпионата Франции украинка Катарина Завацкая (WTA, 129) выиграла у словацкой теннисистки Кристины Куцовой (WTA, 149) со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Матч продлился 155 минут, в течение которых Куцова подала один раз навылет, тогда как Завацкая провела матч без эйсов. При этом, обе девушки допустили по две двойные ошибки.

Также Завацкая подала 10 из 18 брейк-пойнтов против 8 из 13 у оппонентки.

В финале квалификации Катарина сыграет с победительницей матча Коке Вандевеги и Анастасии Гасановой.

Ранее в финал квалификации вышли Ангелина Калинина и Илья Марченко

Напомним, ранее Завацкая заявила, что у нее сейчас очень непростой период в карьере.

Карен Агабекян
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Катарина Завацкая Roland Garros

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