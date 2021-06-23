Завацкая проиграла на старте квалификации Wimbledon

Украинка уступила менее рейтинговой сопернице

Катарина Завацкая / фото - БТУ

5-я ракетка Украины Катарина Завацкая покинула квалификацию Wimbledon после первого матча. Теннисистка проиграла Юлии Грабхер (в рейтинге WTA – номер 189) со счетом 2:6, 3:6.

Матч теннисисток продлился 1 час и 10 минут. Обе соперницы сделали по одному эйсу, Завакая ошиблась на подаче 5 раз, Грабхер – 3. 21-летняя Катарина смогла релизовать свой единственный шанс на брейк. 24-летняя австрийка воспользовалась 5 шансами из 8.

Катарина второй розыгрыш Открытого чемпионата Великобритании подряд завершает свое выступление по итогам первого круга в квалификации.

Напомним, что Ангелина Калинина не сыграет на Wimbledon.