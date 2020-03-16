Завацкая зачехлила ракетку в первом круге турнира в Дубае
Завацкая проиграла в первом круге турнира в Санкт-Петербурге
Украинка уступила в трех сетах
Катарина Завацкая / Фото: j48tennis.net
В первом круге турнира в Санкт-Петербурге (Россия) украинка Катарина Завацкая (125-я, WTA) проиграла россиянке Анастасии Гасановой (241-я, WTA) со счетом 2:6, 7:6, 5:7.
Матч продлился 3 часа и 6 минут, в течение которых украинка не сделала ни одного эйса против двух у соперницы. При этом у Завацкой не было двойных ошибок, тогда как у Гасановой их насчиталось двенадцать.
Также Завацкая реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов, против 10 из 17 у Гасановой.
Напомним, кроме Завацкой на турнир в России также заявлялась Надежда Киченок.