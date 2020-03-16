Завацкая проиграла в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Украинка уступила в трех сетах





Катарина Завацкая / Фото: j48tennis.net

В первом круге турнира в Санкт-Петербурге (Россия) украинка Катарина Завацкая (125-я, WTA) проиграла россиянке Анастасии Гасановой (241-я, WTA) со счетом 2:6, 7:6, 5:7.



Матч продлился 3 часа и 6 минут, в течение которых украинка не сделала ни одного эйса против двух у соперницы. При этом у Завацкой не было двойных ошибок, тогда как у Гасановой их насчиталось двенадцать.

Также Завацкая реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов, против 10 из 17 у Гасановой.

Напомним, кроме Завацкой на турнир в России также заявлялась Надежда Киченок.