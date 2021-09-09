Завацкая с боем выиграла стартовый матч на турнире в Германии

Катарина сыграет во втором круге в Карлсруэ

Катарина Завацкая / фото - Jimmy 48

Украинская теннисистка Катарина Завацкая одержала победу на старте турнира серии WTA 125 в Карлсруэ, Германия.

Украинка обыграла немку Татьяну Марию в трех сетах 5:7, 6:2, 6:4. В 2018 году Завацкая проиграла Марии на харде на турнирах WTA125 в Лиможе и ITF в Дубае. 143-я ракетка мира из Украины ни разу не подала навылет, против 6 эйсов у соперницы.

Во втором круге Завацкая встретится со словачкой Ребеккой Шрамковой, которая в первом круге победила пятую сеяную Кайю Юван из Словении. В прошлом сезоне украинка потерпела поражение от словацкой теннисистки на турнире ITF во Франции.

Напомним, недавно стали известны все участники полуфиналов US Open.