Ястремская в миксте вышла в полуфинал US Open, в паре с Костюк украинки завершили выступления
Завацкая с боем выиграла стартовый матч на турнире в Германии
Катарина сыграет во втором круге в Карлсруэ
Катарина Завацкая / фото - Jimmy 48
Украинская теннисистка Катарина Завацкая одержала победу на старте турнира серии WTA 125 в Карлсруэ, Германия.
Украинка обыграла немку Татьяну Марию в трех сетах 5:7, 6:2, 6:4. В 2018 году Завацкая проиграла Марии на харде на турнирах WTA125 в Лиможе и ITF в Дубае. 143-я ракетка мира из Украины ни разу не подала навылет, против 6 эйсов у соперницы.
Во втором круге Завацкая встретится со словачкой Ребеккой Шрамковой, которая в первом круге победила пятую сеяную Кайю Юван из Словении. В прошлом сезоне украинка потерпела поражение от словацкой теннисистки на турнире ITF во Франции.
Напомним, недавно стали известны все участники полуфиналов US Open.
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