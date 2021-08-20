Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Завацкая: «Сейчас у меня очень непростой период, рейтинг падает»

Украинская теннисистка – о подготовке к Открытому чемпионату США
Теннис WTA
15:21
Завацкая: «Сейчас у меня очень непростой период, рейтинг падает»
Катарина Завацкая / Фото - euro.com.ua
21-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая (№146 WTA) рассказала о подготовке к US Open.

Достаточно ли времени для подготовки и адаптации к квалификации US Open?

«Думаю, что достаточно. Для меня главное, чтобы здоровье позволило войти в эту адаптацию. Но есть одна проблема, очень поздно открывают корты – 21 августа. Придется где-то на Манхэттене потренироваться с кем-то из теннисисток».

 
В последнее время ваши результаты оставляют желать лучшего. Есть ли свет в конце этого тоннеля?

«Он всегда есть (смеется). Конечно, сейчас очень непростой период, рейтинг падает, нужно выигрывать, чтобы защищать очки. Уровень достаточно высокий, на котором нужно играть не один матч, а продолжать неделю за неделей. Мне сейчас это трудно делать, но чувствую, что в августе стало лучше. Понемногу начинаю набирать физическую форму, чувствую себя как классная теннисистка. Нет такого, что только один раз тренируюсь, ничего не могу. Потому что раньше было так, поэтому и результаты были соответствующими. Многое меняю в своей игре, и это хорошо. Пока такая ситуация с рейтингом, у меня есть время на изменения, чтобы мне было легче в будущем. Чтобы не бегать везде, а быть более агрессивной. Думаю, что сейчас немного лучше себя чувствую, буду играть больше турниров и надеюсь, что все будет хорошо».


Отметим, что Завацкая сыграет в квалификации US Open. Матчи отборочного раунда пройдут 24-27 августа, а основная сетка турнира состоится с 30 августа по 11 сентября.

Напомним, в квалификацию Открытого чемпионата США в Нью-Йорке попали пять украинских теннисисток.
Источник: new.sport.ua Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Катарина Завацкая US Open

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Пять украинок попали в квалификацию US Open
Пять украинок попали в квалификацию US Open
Теннис Grand Slam
4 августа 09:26
Рейтинг WTA: Костюк не играет, но уже практически в топ-50
Рейтинг WTA: Костюк не играет, но уже практически в топ-50
Теннис WTA
2 августа 10:33
Завацкая за 2 с половиной часа не смогла пробиться в полуфинал турнира в Палермо
Завацкая за 2 с половиной часа не смогла пробиться в полуфинал турнира в Палермо
Теннис WTA
22 июля 21:50
Маррей и Уильямс не попали в основную сетку US Open
Маррей и Уильямс не попали в основную сетку US Open
Теннис Grand Slam
21 июля 19:55

Новости: Теннис

Поражение Монфиса – в видеообзоре игрового дня турнира в Цинциннати
Поражение Монфиса – в видеообзоре игрового дня турнира в Цинциннати
ATP
15:24
Завацкая: «Сейчас у меня очень непростой период, рейтинг падает»
Завацкая: «Сейчас у меня очень непростой период, рейтинг падает»
WTA
15:21
Надаль больше не сыграет в 2021 году
Надаль больше не сыграет в 2021 году
ATP
13:44
Монфис – о матче с Рублевым: «У меня было что-то с желудком»
Монфис – о матче с Рублевым: «У меня было что-то с желудком»
ATP
13:41
Осака – о поражении от 76-й ракетки мира: «Этот матч меня многому научил»
Осака – о поражении от 76-й ракетки мира: «Этот матч меня многому научил»
WTA
11:18
Монфис на двух тай-брейках уступил россиянину Рублеву в борьбе за четвертьфинал Masters в Цинциннати
Монфис на двух тай-брейках уступил россиянину Рублеву в борьбе за четвертьфинал Masters в Цинциннати
ATP
09:23
Осака вылетела из розыгрыша турнира в Цинциннати
Осака вылетела из розыгрыша турнира в Цинциннати
WTA
08:29
Козлова проиграла во втором круге челленджера в Чикаго
Козлова проиграла во втором круге челленджера в Чикаго
WTA
19 августа 23:07
Монфис одержал 500 побед за карьеру
Монфис одержал 500 побед за карьеру
ATP
19 августа 09:15
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
3
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
90
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Все новости