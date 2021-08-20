Завацкая за 2 с половиной часа не смогла пробиться в полуфинал турнира в Палермо
Завацкая: «Сейчас у меня очень непростой период, рейтинг падает»
Украинская теннисистка – о подготовке к Открытому чемпионату США
Катарина Завацкая / Фото - euro.com.ua21-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая (№146 WTA) рассказала о подготовке к US Open.
Достаточно ли времени для подготовки и адаптации к квалификации US Open?
«Думаю, что достаточно. Для меня главное, чтобы здоровье позволило войти в эту адаптацию. Но есть одна проблема, очень поздно открывают корты – 21 августа. Придется где-то на Манхэттене потренироваться с кем-то из теннисисток».
В последнее время ваши результаты оставляют желать лучшего. Есть ли свет в конце этого тоннеля?
«Он всегда есть (смеется). Конечно, сейчас очень непростой период, рейтинг падает, нужно выигрывать, чтобы защищать очки. Уровень достаточно высокий, на котором нужно играть не один матч, а продолжать неделю за неделей. Мне сейчас это трудно делать, но чувствую, что в августе стало лучше. Понемногу начинаю набирать физическую форму, чувствую себя как классная теннисистка. Нет такого, что только один раз тренируюсь, ничего не могу. Потому что раньше было так, поэтому и результаты были соответствующими. Многое меняю в своей игре, и это хорошо. Пока такая ситуация с рейтингом, у меня есть время на изменения, чтобы мне было легче в будущем. Чтобы не бегать везде, а быть более агрессивной. Думаю, что сейчас немного лучше себя чувствую, буду играть больше турниров и надеюсь, что все будет хорошо».
Отметим, что Завацкая сыграет в квалификации US Open. Матчи отборочного раунда пройдут 24-27 августа, а основная сетка турнира состоится с 30 августа по 11 сентября.
Напомним, в квалификацию Открытого чемпионата США в Нью-Йорке попали пять украинских теннисисток.
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