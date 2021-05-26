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Завацкая: «У меня непростой период, но он помогает мне найти новый, более креативный теннис»

Теннисистка прокомментировала успешный старт в квалификации Roland Garros
Теннис Roland Garros
12:20
Завацкая: «У меня непростой период, но он помогает мне найти новый, более креативный теннис»
Катарина Завацкая / фото - БТУ

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала свой успешный старт на Roland Garros. 4-я ракетка Украины рассказала про подготовку к Открытому чемпионату Франции, об условиях и соперниках на турнире.

О своей тактике на первый матч и активном теннисе

«У меня непростой период, но он помогает найти новый теннис, более креативный, агрессивный, который поможет моей карьере в будущем. Сегодня это очень хорошо получилось, но в любом случае у меня нет выбора. Я не могу бегать на задней линии туда-сюда как раньше, потому что сейчас нет таких физических данных. Я хорошо сыграла этот матч в плане своей тактики».

Об исполнении подачи снизу (без подброса мяча над головой)

«Мы обсуждали эти нюансы. Иногда мне тяжело выпрыгнуть, я не могу долго играть гейм, мне нужно сесть-посидеть, я восстанавливаю силы и потом опять могу нормально подавать. В этот раз был, наверное, длинный гейм или ветер, или я нормально не подышала. И мне нужно было уже подавать, потому что по таймеру время закончилось, нужно было как-то начать розыгрыш. Вот такое получилось! Это одно из таких решений, которое у нас было».

О своем физическом состоянии

«Это временная ситуация, которая скоро пройдет. Я прохожу, можно сказать, лечение. Сейчас я пока не могу физически работать. Я играю турниры, чтобы пробовать переносить новые аспекты игры с тренировки на матчи. Это тоже психологическая работа, чтобы когда будет счет 5-5, 40-30 не терпеть на задней линии до последнего, а не бояться идти к сетке, действовать активнее. Это тоже поможет мне в будущем».

О предстоящем поединке против Кристины Кучовой

«Она бьет плоскими ударами, слева и справа двумя руками. Будет интересно, каждый матч по-своему интересный. Мне кажется, что её теннис – это больше про хард. Но, как видим, и Анисимова сыграла здесь в полуфинале, и Остапенко выиграла Ролан Гаррос, так что предпочтения в покрытии могут нивелироваться».

Об условиях на турнире в этом году

«Однозначно, здесь непросто. Идет дождь, ветер, потом солнце, потом снова дождь, ветер, солнце и так каждый день. Нужно же еще успеть потренироваться. Тяжело. В прошлом году здесь я выступала в основе, а в этом году в квалификации, и чувствую большую разницу. Однозначно, хочется назад в основу (смеется). Час времени ты ждешь в очереди на завтрак, час на обед, и час на ужин. То есть, к тому моменту, когда ты взял себе еду, тебе уже ничего не хочется. Сейчас уже получше, но первые три дня были для меня действительно трудными. Ничего, это тяжело, но все в одних и тех же условиях».

О своей команде.

«Я по-прежнему тренируюсь в академии «All in» во Франции. У меня новая команда: Тьерри Гвардиола, с которым я работаю с октября, и Бастиан Фазинкани. Он тоже работал в «Академии Муратоглу» долгое время, все его знают. Я работаю немного с одним тренером, потом немного с другим. Бастиан очень хорошо меня чувствует, поддерживает, это очень мне помогает. Я немножко склонна к тому, чтобы сильно все обдумывать, а он эту обстановку разбавляет. Ни разу за 3 месяца у меня не было плохого настроения. Тренер по фитнесу из Парижа присылает мне программу и я её выполняю. Дай Бог, к середине лета приду в форму и буду полноценно заниматься с тренером в Каннах. Также есть Тьерри Асьон, он главный в академии, он во многом помогает».

На турнире в Риме Катарина оступилась в финале квалификации.

Источник: btu.org.ua Антон Кривенко
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Катарина Завацкая

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