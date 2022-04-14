Завацкая: «В Украине каждый день умирают люди, дети – россиянам не нужно бояться и стоит обозначить свою позицию»

Украинская теннисистка – о предстоящем матче с США и спорте во время войны

Фото: citizen-times.com

Теннисистка сборной Украины Катарина Завацкая поделилась впечатлениями, как война в Украине влияет на профессиональную деятельность и обсудила предстоящий матч с национальной командой США.



Американская теннисная ассоциация USTA заранее сообщила, что возьмет полностью на себя все расходы по матчу и предоставит украинской команде весь необходимый персонал.

Нам очень помогает USTA здесь. Они полностью взяли на себя все вопросы – стрингеров, отель, питание, все остальное. Нас очень тепло встретили, учли все наши пожелания. На самом деле мы ничего такого и не требуем, потому что сейчас просто хочется чтобы закончилась война и все мысли только об этом. Конечно, хочется выиграть этот матч и я думаю, что мы реально это можем сделать. Нам нужно будет попробовать абстрагироваться от некоторых новостей на этот период, чтобы постараться сохранить концентрацию на игру. Безусловно, здорово, что мы тут, имеем возможность сыграть этот матч и спасибо USTA, что нас так приняли и помогают во всех мелочах.

О подготовке к матчу Кубка Билли Джин Кинг с США.

Вся команда в понедельник уже собралась в Эшвилле и мы уже провели тренировочный день. Я отлично потренировалась с Людой (Киченок). Корт хороший, мячи обычные – в целом все хорошо. В команде все в порядке, стараемся фокусироваться на матче насколько это сейчас возможно. Иногда после чтения новостей это делать крайне сложно, но мы стараемся оставаться на позитиве. Безусловно помогает то, что мы сейчас в команде и все вместе. Мы можем поддержать друг друга, поделиться... Думаю, мы сможем хорошо подготовиться к матчу в пятницу и в субботу.

Фото: citizen-times.com

Катарина Завацкая не выступала в Туре шесть месяцев из-за проблем со здоровьем и вернулась к турнирам только в конце марта на соревнованиях в Майами. Перед выступлением в Кубке Билли Джин Кинг она успела сыграть три матча.

Я успела сыграть один матч на харде в Майами и два в Чарльстоне на грунте. Вошла в турниры в принципе хорошо, все произошло как-то быстро и не было времени даже думать о чем-то – я приехала на турниры с мыслями, что нужно играть, зарабатывать, помогать Украине. Физически я готова на сто процентов, к любым матчам на любом покрытии. Мое тело меня слушается и для меня это сейчас самое главное. Игровая готовность тоже есть. Я много тренировалась, много чего нарабатывала и продолжаю это делать. Так что готова по всем аспектам, буду стараться делать все, что в моих силах.

На турнире в Чарльстоне Завацкая не подала на матч во втором сете в поединке против седьмой ракетки мира Каролины Плишковой и в итоге уступила в решающей партии.

В матче с Плишковой немного не хватило, чтобы самой забрать этот матч в конце. Где-то стала ждать от нее ошибок на важных двух-трех розыгрышах в концовке второго сета. Сама не дожала, там где нужно было немного рискнуть, показать более агрессивную игру. Конечно, и сейчас еще немного обидно, что я в итоге проиграла тот поединок, но нужно двигаться дальше. Сейчас это вообще не кажется какой-то проблемой – проиграть теннисный матч. Я извлекла для себя определенный опыт, поняла, что я могу. Это всего второй турнир после моего возвращения, можно сказать начало моей новой карьеры. 2019 год я закончила 103-й в рейтинге WTA, потом Covid который серьезно сбил ритм, затем у меня начались проблемы со здоровьем и я за 2,5 года ничего не смогла нормально сыграть. Потому можно сказать, что у меня сейчас новая история, еще и в такой сложный период для нашей страны. Но я ни в коем случае не жалуюсь, а очень надеюсь, что война как можно скорее закончится и у нас в стране не будут гибнуть люди, дети...

О настроении в команде в условиях войны в Украине.

Мы все начинаем день с того, что проверяем телефоны, созваниваемся с родственниками в Украине и от того, что они скажут, так уже проходит наш день. Сейчас, как бы это страшно не звучало, все привыкли к тому, что несмотря на войну, нужно что-то делать, нужно играть. Корт – это единственное место, где ты можешь сейчас нормально жить, просто фокусируясь на теннисном мячике. Настроение, конечно... Иногда накрывает. Меня очень сильно потрясли новости из Бучи. После того, как я их прочла, у меня на следующий день был матч с Плишковой. Я всю ночь не спала, меня всю трясло и я ничего не могла с этим поделать. Я смогла восстановиться – организм хорошо сработал и я очень рада, что я сейчас в порядке физически и нет каких-то проблем. В команде все же легче все переносить, к тому же мы много времени провели вместе в Чарльстоне с Людой и Надей Киченок. Так что наш командный дух он очень помогает.

О реакции знакомых российских и белорусских теннисистов на военное вторжение войск РФ в Украину.

Тех, кто мне написал со словами поддержки из российских или белорусских игроков – я могу пересчитать на пальцах одной руки. А у меня ведь было столько друзей и знакомых среди них. Когда я прилетела в Майами, а это был для меня первый турнир в Туре за полгода, то для меня было шоком, что практически все ходят и делают вид, что ничего не происходит. На самом деле ситуация очень сложная и конечно есть внутри агрессия, когда кто-то из русских хотя бы не спросит как твои дела, как твои родственники в Украине. Ведь они должны это делать... Извиниться за действия своей страны, обозначить свою позицию хотя бы не публично. Некоторые, конечно, боятся, но не знаю... Мне кажется, можно бояться умереть, а в Украине сейчас каждый день умирают люди, дети, и бояться что-то сказать уж точно не нужно.

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