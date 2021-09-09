Завацкая после второго раунда вылетела из турнира в Германии

Украинка до последнего сопротивлялась в матче со Шрамковой

Катарина Завацкая / Фото - j48tennis.net

Украинская теннисистка(№143 WTA) после второго раунда прекратила свое выступление на турнире WTA125 в Германии.Катарина в трех сетах проиграла словачке(№187 WTA) со счетом 7:5, 2:6, 4:6.Матч длился 2 часа и 39 минут. Завацкая не оформила ни одного эйса, допустила 5 двойных ошибок, реализовала 6 из 14 брейкпоинтов.Отметим, что это была вторая встреча между теннисистками, украинка в обоих матчах покидала корт поверженной.Напомним, в первом раунде Завацкая обыграла немку