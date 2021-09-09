Завацкая с боем выиграла стартовый матч на турнире в Германии
Завацкая после второго раунда вылетела из турнира в Германии
Украинка до последнего сопротивлялась в матче со Шрамковой
Катарина Завацкая / Фото - j48tennis.netУкраинская теннисистка Катарина Завацкая (№143 WTA) после второго раунда прекратила свое выступление на турнире WTA125 в Германии.
Катарина в трех сетах проиграла словачке Ребекке Шрамковой (№187 WTA) со счетом 7:5, 2:6, 4:6.
Матч длился 2 часа и 39 минут. Завацкая не оформила ни одного эйса, допустила 5 двойных ошибок, реализовала 6 из 14 брейкпоинтов.
Отметим, что это была вторая встреча между теннисистками, украинка в обоих матчах покидала корт поверженной.
Напомним, в первом раунде Завацкая обыграла немку Татьяну Марию (5:7, 6:2, 6:4).
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