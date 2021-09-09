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Завацкая после второго раунда вылетела из турнира в Германии

Украинка до последнего сопротивлялась в матче со Шрамковой
Теннис WTA
9 сентября 19:41
Завацкая после второго раунда вылетела из турнира в Германии
Катарина Завацкая / Фото - j48tennis.net
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№143 WTA) после второго раунда прекратила свое выступление на турнире WTA125 в Германии. 

Катарина в трех сетах проиграла словачке Ребекке Шрамковой (№187 WTA) со счетом 7:5, 2:6, 4:6. 

Матч длился 2 часа и 39 минут. Завацкая не оформила ни одного эйса, допустила 5 двойных ошибок, реализовала 6 из 14 брейкпоинтов. 

Отметим, что это была вторая встреча между теннисистками, украинка в обоих матчах покидала корт поверженной. 

Напомним, в первом раунде Завацкая обыграла немку Татьяну Марию (5:7, 6:2, 6:4).

Владимир Кириченко
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Катарина Завацкая

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