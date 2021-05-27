Завацкая пробилась в финал квалификации Roland Garros
Завацкая: «Я намного лучше себя чувствовала и это помогло провести такой физически трудный матч»
Украинка – о выходе в финал квалификации Roland Garros
15:30
Катарина Завацкая / фото - БТУ
Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала свой выход в финал квалификации на Roland Garros.
О победе над Кристиной Кучовой.
«Очень классные впечатления от сегодняшнего матча. Когда ты так тяжело выигрываешь, то это вдвойне победа. Тем более, что это Roland Garros. Я очень рада, что я выиграла и смогла перебороть много всего. Я намного лучше себя чувствовала, это помогло провести такой физически трудный матч. Старалась атаковать на приеме, на подаче есть нюансы, я не выигрываю простых, быстрых мячей. Я много вела в геймах 30-0, 40-0 и упускала это преимущество, не всегда сама, но и сама тоже. Кучова играет неприятно, плоско, глубоко, с двух рук. Когда пошел дождь, я сыграла этот один гейм и мы с тренером сразу обсудили это, что нужно играть высокие мячи под лево. Укороченные мы не обсуждали, но это мой любимый удар, я могу есть сделать с любой точки. Я увидела, что ее напрягает много бегать и за укороченными она много не бегает. Я поняла, что надо ее выматывать. Я видела, что она постоянно не знала, что я буду делать, когда я выполняла замах перед ударом».
Об анализе матчей с тренером.
«У нас нет такого, что он меня ругает. Все, через что я прохожу в это время, каждый мяч, который я играю, – все правильно. Настрой у нас максимально позитивный. Конечно, анализ матча проводится, но он проходит спокойно и адекватно. Мы просто обсуждаем, что я могла сделать лучше. Но мы сильно делаем акцент на том, что я сделала хорошо. Чтобы я была уверена в своем теннисе и своих ударах, чтобы даже если я ошиблась, то чтобы это была хорошая ошибка, когда ты пробиваешь и пытаешься что-то сделать, а не просто бьешь в сетку».
О предстоящем поединке против Анастасии Гасановой.
«Я очень рада, что у меня будет возможность взять у нее реванш. Я ждала этого, я очень рада, что она выиграла свой матч во втором круге и дальше я с ней сыграю. У нас был тяжелый матч в этом году в Санкт-Петербурге и я играла в принципе хорошо, но то что я могу делать сейчас – это совсем другое. Я очень хочу, чтобы в пятницу я проснулась и все было у меня хорошо, самое главное с самочувствием. Будем обсуждать, что будем делать, тактика будет одна. Сейчас говорить не буду, потому что вдруг она где-то прочитает (смеется), чтобы удивить ее. Будет интересно. Самое главное, чтобы у меня хватило физических сил сделать все, что я хочу. Надеюсь, что все пойдет по плану».
Катарина Завацкая рассказала про подготовку к Открытому чемпионату Франции, об условиях и соперниках на турнире.
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