Ястремская: «Моей первой мыслью после поражения было то, что мне хочется сейчас убить себя»
Завацкая: «Я не чувствовала себя комфортно на корте»
Украинская теннисистка прокомментировала поражение от Джессики Пегулы
16 апреля 13:40
Катарина Завацкая / Фото: Getty ImagesВторой номер украинской команды Катарина Завацкая прокомментировала поединок с Джессикой Пегулой, а также поделилась впечатлением от поддержки болельщиков.
Что ж, было нелегко, нужно еще немного времени, чтобы все переварить. Можно сказать, что я не чувствовала себя комфортно на корте. Конечно, Пегула играла здорово, давила на меня. Моментами было такое, что мне казалось, что я играю неплохо. Мне не кажется, что я смогла противопоставить свой хороший теннис её игре. Корт был быстрым, атмосфера была совсем другой. Это были уже не те условия, что и во время тренировок. Думаю, что к следующему матчу, против Элисон Риск, я буду более-менее готова, ведь я смотрела её матч с Даяной Ястремской. До жеребьевки мы думали, что в первый день играть с Риск буду я и все эти дни мы обсуждали именно этот матч. Сегодня поговорим об этом вновь вместе с командой, закончим подготовку, чтобы завтра выйти на корт и бороться.
О поддержке зрителей
Это было потрясающе, я не чувствовала, что за американок болели больше, чем за нас. Я видела много украинских флагов, плакатов, рисунков. Да, поддержка была ощутимой. Иногда у меня просто разбегались глаза и я не могла сосредоточиться. Также это был мой первый одиночный поединок в Кубке Билли Джин Кинг, мне нужно немного времени, чтобы адаптироваться. Думаю, что завтра все будет гораздо лучше. А это был для меня тренировочный матч (улыбается).
Ястремская прокомментировала свое поражение в стартовом матче Кубка Билли Джин Кинг.
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