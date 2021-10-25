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Жабер не сыграет на турнире в Курмайере. Контавейт имеет шанс попасть на Итоговый

Эстонке необходимо выиграть соревнования в Клуж-Напоке
Теннис WTA
07:58
Жабер не сыграет на турнире в Курмайере. Контавейт имеет шанс попасть на Итоговый
Анетт Контавейт / Фото - tennisnet.com
Восьмая ракетка мира Онс Жабер не выступит на турнире в Курмайере (Италия), который пройдет с 25 по 31 октября.

Ныне Жабер борется за попадание на Итоговый турнир WTA в Гвадалахаре (Мексика). Представительница Туниса на данный момент последней проходит в сетку, однако ее еще может обойти эстонка Анетт Контавейт. Об этом в своем Twitter сообщил инсайдер Бен Ротенберг.

Это случится, если Аннет выиграет предстоящий турнир в Клуж-Напоке (Румыния).

Если бы Жабер приняла участие в Курмайере, то смогла бы гарантировать себе место на Итоговом за счет выхода в полуфинал.

Накануне Контавейт стала чемпионкой Кубка Кремля, переиграв в финале россиянку Екатерину Александрову.
Владимир Кириченко
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Анетт Контавейт Онс Жабер

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