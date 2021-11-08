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Жабер отказалась от роли запасной на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре

Причина этого – не удивительна
Теннис WTA
09:22
Жабер отказалась от роли запасной на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре
Онс Жабер / Фото - WTA
Седьмая ракетка мира Туниса Онс Жабер на своем аккаунте в Twitter сообщила, что не сможет поехать в качестве запасной на Итоговый турнир WTA в Гвадалахаре (Мексика).

«К сожалению, вынуждена сообщить, что не смогу поехать на Итоговый турнир в Гвадалахаре. Мне надо больше времени на восстановление и подготовку к следующему сезону. Я горжусь, что смогла добиться цели, ведь теперь я седьмая ракетка мира. Благодарю за поддержку и до встречи в следующем году».


Напомним, у Жабер в последний момент поездку в Гвадалахару отвоевала эстонка Анетт Контавейт.

Владимир Кириченко
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Онс Жабер Итоговый турнир WTA

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