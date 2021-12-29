Жабер заразилась коронавирусом после участия на турнире в Абу-Даби. Кто следующий?
Жабер вышла из самоизоляции после заражения COVID-19
Топовая туниска сдала положительный тест после турнира в Абу-Даби
Онс Жабер / Фото - skysportsДесятая ракетка мира Онс Жабер, после турнира в Абу-Даби сдавшая положительный анализ на коронавирус, в Twitter сообщила, что вышла из изоляции.
«Первая победа сезона – теперь снова за работу!!! Спасибо всем за добрые сообщения».
Отметим, что до этого тунисская теннисистка была привита от COVID-19.
Ранее положительные тесты на коронавирус сдали Рафаэль Надаль, Карлос Мойя и Белинда Бенчич.