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Жабер вышла из самоизоляции после заражения COVID-19

Топовая туниска сдала положительный тест после турнира в Абу-Даби
Теннис WTA
20:46
Жабер вышла из самоизоляции после заражения COVID-19
Онс Жабер / Фото - skysports
Десятая ракетка мира Онс Жабер, после турнира в Абу-Даби сдавшая положительный анализ на коронавирус, в Twitter сообщила, что вышла из изоляции.

«Первая победа сезона – теперь снова за работу!!! Спасибо всем за добрые сообщения».


Отметим, что до этого тунисская теннисистка была привита от COVID-19.

Ранее положительные тесты на коронавирус сдали Рафаэль НадальКарлос Мойя и Белинда Бенчич.
Владимир Кириченко
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