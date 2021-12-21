Жабер заразилась коронавирусом после участия на турнире в Абу-Даби. Кто следующий?

Тунисская теннисистка «поддержала» Надаля, Мойю и Бенчич





Онс Жабер / Фото - kingfut.com

«Я испытываю сильные симптомы, но надеюсь преодолеть вирус и быстро поправиться. Сейчас я нахожусь на изоляции в Тунисе».

Десятая ракетка мирасообщила, что заразилась коронавирусом.Отметим, что тунисская теннисистка была привита от COVID-19.Напомним, на минувшей неделе Жабер принимала участие в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). До его начала коронавирусом заразилась(она сдала положительную пробу уже по прилете в ОАЭ), а после нее положительные тесты сдали