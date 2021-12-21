Жабер отказалась от роли запасной на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре
Жабер заразилась коронавирусом после участия на турнире в Абу-Даби. Кто следующий?
Тунисская теннисистка «поддержала» Надаля, Мойю и Бенчич
Онс Жабер / Фото - kingfut.comДесятая ракетка мира Онс Жабер в Twitter сообщила, что заразилась коронавирусом.
«Я испытываю сильные симптомы, но надеюсь преодолеть вирус и быстро поправиться. Сейчас я нахожусь на изоляции в Тунисе».
Отметим, что тунисская теннисистка была привита от COVID-19.
Напомним, на минувшей неделе Жабер принимала участие в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). До его начала коронавирусом заразилась Эмма Радукану (она сдала положительную пробу уже по прилете в ОАЭ), а после нее положительные тесты сдали Рафаэль Надаль, Карлос Мойя и Белинда Бенчич.
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