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Живой легенде Федереру 40 лет! Видео лучших моментов в его карьере

Несмотря на большой возраст по меркам спорта, швейцарец продолжает оставаться конкурентным
Теннис ATP
11:14
Живой легенде Федереру 40 лет! Видео лучших моментов в его карьере
Фото: Getty Images

8 августа Роджеру Федереру исполнилось 40 лет. По этому поводу пресс-служба АТР-тура выпустила видео с 40 лучшими моментами в его карьере.

За свою карьеру Федерер выиграл более 100 турниров, среди них 20 Шлемов. Также он рекордсмен по времени, проведенному на первом месте рейтинга без перерыва.

Вероятно, Федерер – это самый популярный игрок в истории тенниса.

Сергей Остапенко
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Роджер Федерер

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