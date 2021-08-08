Живой легенде Федереру 40 лет! Видео лучших моментов в его карьере

Несмотря на большой возраст по меркам спорта, швейцарец продолжает оставаться конкурентным

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8 августа Роджеру Федереру исполнилось 40 лет. По этому поводу пресс-служба АТР-тура выпустила видео с 40 лучшими моментами в его карьере.

За свою карьеру Федерер выиграл более 100 турниров, среди них 20 Шлемов. Также он рекордсмен по времени, проведенному на первом месте рейтинга без перерыва.

Вероятно, Федерер – это самый популярный игрок в истории тенниса.