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Жо-Вильфрид Тсонга не получит wild card для участия в Australian Open

Французский ветеран получил отказ от организаторов турнира



Теннис Grand Slam
09:17
Жо-Вильфрид Тсонга не получит wild card для участия в Australian Open
Жо-Вильфрид Тсонга / Фото - tennisworldusa.org
36-летний француз Жо-Вильфрид Тсонга получил отказ в предоставлении wild card на Australian Open. Об этом сообщает RMC Sport.

Как сообщает источник, приглашение, которое выделяется французской федерации по программе обмена, отдадут Люке Пуйе.

Напомним, что в 2008 году Тсонга играл в финале Открытого чемпионата Австралии.

Отметим, что в 2021 году французский ветеран сыграл лишь в девяти матчах, потерпев восемь поражений, и ныне занимает 260-е место в рейтинге ATP.

Накануне стало известно, что первая ракетка мира Новак Джокович может пропустить австралийский «мэйджор», даже несмотря на то, что серб попал в предварительную заявку.
Владимир Кириченко
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Теги

Жо-Вильфрид Тсонга Australian Open

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