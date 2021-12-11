Тсонга провел волевой финал и стал четырехкратным чемпионом турнира в Метце
Жо-Вильфрид Тсонга не получит wild card для участия в Australian Open
Французский ветеран получил отказ от организаторов турнира
09:17
Жо-Вильфрид Тсонга / Фото - tennisworldusa.org36-летний француз Жо-Вильфрид Тсонга получил отказ в предоставлении wild card на Australian Open. Об этом сообщает RMC Sport.
Как сообщает источник, приглашение, которое выделяется французской федерации по программе обмена, отдадут Люке Пуйе.
Напомним, что в 2008 году Тсонга играл в финале Открытого чемпионата Австралии.
Отметим, что в 2021 году французский ветеран сыграл лишь в девяти матчах, потерпев восемь поражений, и ныне занимает 260-е место в рейтинге ATP.
Накануне стало известно, что первая ракетка мира Новак Джокович может пропустить австралийский «мэйджор», даже несмотря на то, что серб попал в предварительную заявку.
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