«Знаю, что скоро снова буду играть». Наоми Осака рассказала, когда вернется в Тур

Наоми Осака / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира, японка Наоми Осака рассказала, когда планирует вернутся в Тур. Цитирует теннисистку портал Daily Mail.

В последние месяцы я начала чувствовать, будто у меня отнимают силу. У меня было чувство, как будто я играла не для того, чтобы порадовать себя, я больше беспокоилась о том, что люди скажут обо мне. Раньше я любила соревноваться. Например, если бы мне предстоял долгий матч, то чем дольше он длился, тем веселее мне было. А потом в последнее время просто начала чувствовать, чем дольше это продолжалось, тем больше я нервничала. Но мне просто нужен был перерыв, чтобы погрузиться в себя».