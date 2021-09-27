Осака не сыграет на последнем крупном турнире перед Итоговым
«Знаю, что скоро снова буду играть». Наоми Осака рассказала, когда вернется в Тур
Теннисистка пропустила большую часть крупных турниров в этом году
Наоми Осака / фото - Getty Images
Экс-первая ракетка мира, японка Наоми Осака рассказала, когда планирует вернутся в Тур. Цитирует теннисистку портал Daily Mail.
«Конечно, я люблю спорт. Я знаю, что снова буду играть. Возможно, скоро, потому что у меня снова возникает непреодолимое желание сделать это. На самом деле для меня не имело бы значения, выиграю я или проиграю. Я бы просто радовалась возвращению на корт. Просто для того, чтобы сделать это для себя.
В последние месяцы я начала чувствовать, будто у меня отнимают силу. У меня было чувство, как будто я играла не для того, чтобы порадовать себя, я больше беспокоилась о том, что люди скажут обо мне. Раньше я любила соревноваться. Например, если бы мне предстоял долгий матч, то чем дольше он длился, тем веселее мне было. А потом в последнее время просто начала чувствовать, чем дольше это продолжалось, тем больше я нервничала. Но мне просто нужен был перерыв, чтобы погрузиться в себя».
Напомним, ранее Осака снялась с последнего крупного турнира перед Итоговым.
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