Зверев: «Четыре дня назад я впервые выиграл матч на этих кортах и вот уже взял первый титул»

Олимпийский чемпион Токио-2020 – о победе на турнире в Цинциннати





Александр Зверев / Фото - eurosport Пятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после победы в финале Masters в Цинциннати над россиянином Андреем Рублевым (6:2, 6:3).



Цитирует Зверева tennistv.com.



«Четыре дня назад я впервые выиграл матч на этих кортах и вот уже взял первый титул. Это была невероятная неделя, много отличных матчей. Невероятно чувствую себя перед US Open. Я не стал сильно праздновать победу, потому что понимаю, как Андрей себя чувствует. Мы с 11-12 лет лучшие друзья. Я знаю, что он пытается выиграть первый титул на «Мастерсе». И думаю, что он скоро это сделает».



За победу на турнире Western & Southern Open Зверев получил 1000 рейтинговых очков и $654,815 призовых.



Напомним, у женщин –

Эшли Барти Пятая ракетка мира, немецкий теннисистподелился эмоциями после победы в финале Masters в Цинциннати над россияниномЦитирует ЗвереваЗа победу на турнире Western & Southern Open Зверев получил 1000 рейтинговых очков и $654,815 призовых.Напомним, у женщин – победительницей турнира в Цинциннати стала австралийка

Владимир Кириченко