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Зверев: «Четыре дня назад я впервые выиграл матч на этих кортах и вот уже взял первый титул»

Олимпийский чемпион Токио-2020 – о победе на турнире в Цинциннати

Теннис ATP
08:39
Зверев: «Четыре дня назад я впервые выиграл матч на этих кортах и вот уже взял первый титул»
Александр Зверев / Фото - eurosport
Пятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после победы в финале Masters в Цинциннати над россиянином Андреем Рублевым (6:2, 6:3)

Цитирует Зверева tennistv.com.

«Четыре дня назад я впервые выиграл матч на этих кортах и вот уже взял первый титул. Это была невероятная неделя, много отличных матчей. Невероятно чувствую себя перед US Open. Я не стал сильно праздновать победу, потому что понимаю, как Андрей себя чувствует. Мы с 11-12 лет лучшие друзья. Я знаю, что он пытается выиграть первый титул на «Мастерсе». И думаю, что он скоро это сделает».


За победу на турнире Western & Southern Open Зверев получил 1000 рейтинговых очков и $654,815 призовых.

Напомним, у женщин – победительницей турнира в Цинциннати стала австралийка Эшли Барти.
Владимир Кириченко
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Теги

Александр Зверев Андрей Рублев Цинциннати (АТР)

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