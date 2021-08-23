Вслед за Токио-2020. Зверев не оставил шансов Рублеву и стал чемпионом турнира в Цинциннати
Зверев: «Четыре дня назад я впервые выиграл матч на этих кортах и вот уже взял первый титул»
Олимпийский чемпион Токио-2020 – о победе на турнире в Цинциннати
Александр Зверев / Фото - eurosportПятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после победы в финале Masters в Цинциннати над россиянином Андреем Рублевым (6:2, 6:3).
Цитирует Зверева tennistv.com.
«Четыре дня назад я впервые выиграл матч на этих кортах и вот уже взял первый титул. Это была невероятная неделя, много отличных матчей. Невероятно чувствую себя перед US Open. Я не стал сильно праздновать победу, потому что понимаю, как Андрей себя чувствует. Мы с 11-12 лет лучшие друзья. Я знаю, что он пытается выиграть первый титул на «Мастерсе». И думаю, что он скоро это сделает».
За победу на турнире Western & Southern Open Зверев получил 1000 рейтинговых очков и $654,815 призовых.
Напомним, у женщин – победительницей турнира в Цинциннати стала австралийка Эшли Барти.