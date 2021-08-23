Зверев обогнал легендарного Надаля в рейтинге АТР. Марченко поднялся на две позиции
Зверев: «Джокович, конечно, будет фаворитом US Open»
Немецкий теннисист поделился ожиданиями от открытого чемпионата США
Александр Зверев / фото - tennishead.net
Чемпион Олимпиады и Masters в Цинциннати Александр Зверев прокомментировал свой настрой на US Open, где ему предстоит защищать прошлогодний финал.
Немца цитиурет ресурс tennismajors.com:
«В прошлом году перед US Open я от себя ничего не ждал. Во-первых, мы до этого полгода не играли. Во-вторых, Masters перед этим я провел довольно посредственно. Так что на US Open я только искал свою игру, но получилось хорошо – я был близок к титулу.
На US Open все будут настраиваться. Новак вернется и, конечно, будет фаворитом. Но другие ребята тоже в отличной форме. Так что мне нужно проделать большую работу.
Думаю, Джокович в Нью-Йорке покажет невероятный теннис. Он будет свежим. Рублев в отличной форме, Медведев, Циципас тоже. Так что US Open точно будет интересным.
Я знаю, на что сейчас способен. Знаю, как играю. Надеюсь, в Нью-Йорке смогу сыграть еще лучше».
Александр Зверев обогнал легендарного Рафаэля Надаля в рейтинге АТР.