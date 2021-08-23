Зверев: «Джокович, конечно, будет фаворитом US Open»

Александр Зверев / фото - tennishead.net

Чемпион Олимпиады и Masters в Цинциннати Александр Зверев прокомментировал свой настрой на US Open, где ему предстоит защищать прошлогодний финал.

Немца цитиурет ресурс tennismajors.com:

На US Open все будут настраиваться. Новак вернется и, конечно, будет фаворитом. Но другие ребята тоже в отличной форме. Так что мне нужно проделать большую работу.

Думаю, Джокович в Нью-Йорке покажет невероятный теннис. Он будет свежим. Рублев в отличной форме, Медведев, Циципас тоже. Так что US Open точно будет интересным.

Я знаю, на что сейчас способен. Знаю, как играю. Надеюсь, в Нью-Йорке смогу сыграть еще лучше».