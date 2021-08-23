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Зверев: «Джокович, конечно, будет фаворитом US Open»

Немецкий теннисист поделился ожиданиями от открытого чемпионата США
Теннис ATP
11:15
Зверев: «Джокович, конечно, будет фаворитом US Open»
Александр Зверев / фото - tennishead.net

Чемпион Олимпиады и Masters в Цинциннати Александр Зверев прокомментировал свой настрой на US Open, где ему предстоит защищать прошлогодний финал.

Немца цитиурет ресурс tennismajors.com:

«В прошлом году перед US Open я от себя ничего не ждал. Во-первых, мы до этого полгода не играли. Во-вторых, Masters перед этим я провел довольно посредственно. Так что на US Open я только искал свою игру, но получилось хорошо – я был близок к титулу.

На US Open все будут настраиваться. Новак вернется и, конечно, будет фаворитом. Но другие ребята тоже в отличной форме. Так что мне нужно проделать большую работу.

Думаю, Джокович в Нью-Йорке покажет невероятный теннис. Он будет свежим. Рублев в отличной форме, Медведев, Циципас тоже. Так что US Open точно будет интересным.

Я знаю, на что сейчас способен. Знаю, как играю. Надеюсь, в Нью-Йорке смогу сыграть еще лучше».

Александр Зверев обогнал легендарного Рафаэля Надаля в рейтинге АТР.

Рене Тер Велде
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Александр Зверев US Open

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