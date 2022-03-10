Зверев: «Федерер был образцом для подражания, когда я был молод и только начинал выступать»

Александр Зверев / фото - tennishead.net

Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал о помощи со стороны бывшего первого номера рейтинга Роджера Федерера.

Зверева цитирует Haute Living:

Он был образцом для подражания, когда я был молод и только начинал выступать. Он из тех, кто любит беседовать с молодыми парнями и давать советы. Это он и делал, когда мне было 18, 19, 20 лет.

Он говорил, что значит быть на вершине рейтинга, как нужно общаться со СМИ, со спонсорами и так далее. У нас с ним было много таких бесед, когда я был младше. И считаю, что он очень помог мне в этом отношении».