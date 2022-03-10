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Зверев: «Федерер был образцом для подражания, когда я был молод и только начинал выступать»

Немецкий теннисист рассказал о помощи со стороны легендарного швейцарца
Теннис ATP
10 марта 19:00
Зверев: «Федерер был образцом для подражания, когда я был молод и только начинал выступать»
Александр Зверев / фото - tennishead.net

Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал о помощи со стороны бывшего первого номера рейтинга Роджера Федерера.

Зверева цитирует Haute Living:

«В последние годы мы не так много времени проводили вместе. Он не из тех, у кого много контактов в телефоне. Надо поддерживать личный контакт, чтобы иметь хорошие отношения.

Он был образцом для подражания, когда я был молод и только начинал выступать. Он из тех, кто любит беседовать с молодыми парнями и давать советы. Это он и делал, когда мне было 18, 19, 20 лет.

Он говорил, что значит быть на вершине рейтинга, как нужно общаться со СМИ, со спонсорами и так далее. У нас с ним было много таких бесед, когда я был младше. И считаю, что он очень помог мне в этом отношении».

Александр Зверев высказался касательно вооруженного конфликта на территории Украины.

Рене Тер Велде
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Теги

Александр Зверев Роджер Федерер

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