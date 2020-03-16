Федерер: «Сейчас Надаль и Джокович равняются на меня»
Зверев: «Федерер не играл год, а в рейтинге выше меня. Нынешняя система – катастрофа»
Седьмая ракетка мирового рейтинга раскритиковал заморозку очков швейцарца
Александр Зверев и Роджер Федерер / Фото: getty images
Седьмая ракетка мира немец Александр Зверев подверг критике рейтинговую систему ATP. Слова теннисиста приводит журналистка CentralFoxMX Мария Фернанда Мора:
Я главный болельщик Роджера Федерера, но он не играл год, а в рейтинге стоит выше меня. Я за это время сыграл в финале Шлема, в финале Masters. Нынешняя система – просто катастрофа.
На прошлой неделе Роджер Федерер вернулся в тур и провел первый турнир с января-2020. В четвертьфинале турнира в Дохе швейцарец уступил грузину Николозу Басилашвили. В рейтинге он находится на шестом месте.