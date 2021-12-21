Зверев: «Хочу бороться с Джоковичем и побеждать его»

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Олимпийский чемпион Токио-2020 Александр Зверев поделился грандиозными планами на 2022 год. Слова немецкого теннисиста приводит Tennis World:

С нетерпением жду нового года, потому что у меня много планов. Хочу бороться с Джоковичем и побеждать его. Я очень уважаю Новака, но это не мешает мне играть».