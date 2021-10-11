Зверев начал встречаться с бывшей девушкой Тиля Линдеманна
Зверев квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине
Олимпийский чемпион-2020 пятый раз подряд примет участие в заключительных соревнованиях сезона
Александр Зверев / Фото - АТРЧетвертая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, отобрался на Итоговый турнир ATP в Турине.
Для олимпийского чемпиона Токио-2020 это будет пятый турнир ATP Finals подряд. В 2018 году он завоевал главный трофей соревнований.
Отметим, что Зверев стал четвертым игроком, который гарантировал себе путевку в Турин.
Ранее участие в соревнованиях себе забронировали серб Новак Джокович, россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас.
Накануне стало известно, что Зверев начал романтические отношения с моделью и актрисой Софией Томаллой.
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