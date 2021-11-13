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Зверев: «Молодые рвутся наверх, и это правильно»

Немецкий теннисист – о своем отношении к молодому поколению игроков
Теннис ATP
08:56
Зверев: «Молодые рвутся наверх, и это правильно»
Александр Зверев / фото - Getty Images

3-я ракетка мира, немец Александр Зверев рассказал о своем отношении к молодому поколению игроков. Цитирует теннисиста пресс-служба ATP.

«Все прогрессируют. Если не говорить о Риме и Париже, все «Мастерсы» достались молодым ребятам. Я победил на Олимпиаде, а Медведев – на US Open.

Молодые рвутся наверх, и это правильно. Джокович – первый, и он этого заслуживает. У него все-таки три «Шлема». Но за ним я, Даниил, Циципас и Рублев. Топ-10 становится все моложе».

Напомним, стали известны составы групп Итогового турнира ATP.

 

 

Источник: GoTennis Михаил Рыбак
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Александр Зверев Новак Джокович

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