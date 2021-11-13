Зверев вернулся в тройку лучших теннисистов мира, Надаль опустился на шестую строчку
Зверев: «Молодые рвутся наверх, и это правильно»
Немецкий теннисист – о своем отношении к молодому поколению игроков
Александр Зверев / фото - Getty Images
3-я ракетка мира, немец Александр Зверев рассказал о своем отношении к молодому поколению игроков. Цитирует теннисиста пресс-служба ATP.
«Все прогрессируют. Если не говорить о Риме и Париже, все «Мастерсы» достались молодым ребятам. Я победил на Олимпиаде, а Медведев – на US Open.
Молодые рвутся наверх, и это правильно. Джокович – первый, и он этого заслуживает. У него все-таки три «Шлема». Но за ним я, Даниил, Циципас и Рублев. Топ-10 становится все моложе».
Напомним, стали известны составы групп Итогового турнира ATP.
Комментарии 0