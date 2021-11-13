Зверев: «Молодые рвутся наверх, и это правильно»

Александр Зверев / фото - Getty Images

3-я ракетка мира, немец Александр Зверев рассказал о своем отношении к молодому поколению игроков. Цитирует теннисиста пресс-служба ATP.

Молодые рвутся наверх, и это правильно. Джокович – первый, и он этого заслуживает. У него все-таки три «Шлема». Но за ним я, Даниил, Циципас и Рублев. Топ-10 становится все моложе».