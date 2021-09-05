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Зверев на отказе сенсационного Сока вышел в 4 круг US Open

Американец снялся с матча при счете 1:2
Теннис Grand Slam
5 сентября 15:35
Зверев на отказе сенсационного Сока вышел в 4 круг US Open
Александр Зверев / фото - Getty Images

4-я ракетка планеты Александр Зверев поборется за место в четвертьфинале US Open против Янника Синнера. 3-ю стадию турнира немцу удалось преодолеть на отказе соперника Джека Сока (184 АТР) в 4-м сете при счете 3:6, 6:2, 6:3, 2:1.

Зверев подал навылет в матче 16 раз, против 11 эйсов у американца. Отметим, что Сок в предыдущих раундах выбил более рейинговых соперников Александра Бублика (37) и Йошито Нишиока (69).

Зверев ранее стал победителем Олимпийских игр в Токио и соревнований в Цинцинатти. С тех пор немец не проигрывает.

Александр поделился мнением о походах Стефаноса Циципаса в туалет.

Антон Кривенко
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Теги

Александр Зверев Джек Сок

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