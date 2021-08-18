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Зверев: «Наше поколение уже давно сформировалось и хочет большего»

Ни один игрок Next Gen пока не побеждал на Шлеме
Теннис ATP
17:37
Зверев: «Наше поколение уже давно сформировалось и хочет большего»
Фото: Tennishead

Немецкий теннисист Александр Зверев считает, что он, а также другие игроки его поколения (Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Денис Шаповалов и другие) уже полностью сформировались, как теннисисты и готовы бороться за победы на турнирах серии Большого шлема. Слова пятой ракетки мира приводит пресс-служба АТР:

«Мне уже 24 года, так что стадию обучения я должен был пройти. Сейчас я достаточно грамотно умею играть в теннис, хотя продолжаю изучать собственный опыт и анализировать различные ситуации.

В данный момент за титулы борются очень многие ребята. Почти на каждом Masters новый чемпион. Наше поколение уже давно сформировалось и хочет большего».


Что бы не говорил Зверев про выступления на турнирах серии Masters, но их регулярно пропускают Новак Джокович и Рафаэль Надаль, а поэтому, во-многом, и появляются новые победители.

Что же касается Шлемов, то единственным игроком не из «Большой тройки» победившим на мэйджоре за последние пять лет был Доминик Тим, однако 27-летнего игрока вряд ли можно причислить к Next Gen.

Сергей Остапенко
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