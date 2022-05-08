Зверев: «Федерер был образцом для подражания, когда я был молод и только начинал выступать»
Зверев не без проблем обыграл Циципаса в полуфинале турнира в Мадриде
В «золотом» матче сорвенований чемпион Токио-2020 встретится с испанцем Алькарасом
Александр Зверев / Фото - news.cgtn.comТретья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев со счетом 6:4, 3:6, 6:2 переиграл пятого номера рейтинга ATP Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира в Мадриде.
За чуть менее 2 часа матча Зверев по четыре раза подал навылет и ошибся на подаче, а также реализовал три брейк-пойнта. В свою очередь, Циципас оформил по одному эйсу и брейку, не допустив двойных ошибок.
В очном противостоянии теннисистов лидерство остается у немца – 7:4.
В решающем матче соревнований Зверев, который является действующим чемпионом турнира Mutua Madrid Open, встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.
Напомним, туниска Онс Жабер стала чемпионкой турнира в Мадриде в женском одиночном разряде.
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