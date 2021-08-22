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Зверев – о матче с Циципасом: «Это была великая битва»

В решающем сете немец отыгрался со счета 1:4
Теннис ATP
07:59
Зверев – о матче с Циципасом: «Это была великая битва»
Фото: пресс-служба турнира

Олимпийский чемпион Александр Зверев прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира серии ATP-1000 в Цинциннати. Слова немецкого теннисиста приводит пресс-служба Тура:

«Это большое соперничество, в нем много огня и эмоций. Перед Открытым чемпионатом США мы не хотели ничего давать друг другу, что и показал матч. Это была великая битва, и последние матчи, которые мы играли, были такими».

В решающем сете Зверев уступал 1:4 с двумя брейками, но сумел сотворить камбэк и дожать грека на тай-брейке.

В финале немец сыграет против Андрея Рублева.

Сергей Остапенко
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Теги

Александр Зверев Стефанос Циципас

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