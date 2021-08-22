Циципас, Медведев и Зверев сыграют на Кубке Лейвера в Бостоне
Зверев – о матче с Циципасом: «Это была великая битва»
В решающем сете немец отыгрался со счета 1:4
Фото: пресс-служба турнира
Олимпийский чемпион Александр Зверев прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира серии ATP-1000 в Цинциннати. Слова немецкого теннисиста приводит пресс-служба Тура:
«Это большое соперничество, в нем много огня и эмоций. Перед Открытым чемпионатом США мы не хотели ничего давать друг другу, что и показал матч. Это была великая битва, и последние матчи, которые мы играли, были такими».
В решающем сете Зверев уступал 1:4 с двумя брейками, но сумел сотворить камбэк и дожать грека на тай-брейке.
В финале немец сыграет против Андрея Рублева.