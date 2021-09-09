Зверев – о полуфинале против Джоковича: «Нужно играть идеально, иначе не победишь»

Александр Зверев / фото - Getty Images

Четвертая ракетка мира Александр Зверев поделился ожиданиями от полуфинального матча US Open. За место в финале немец поборется против лучшего теннисиста мира по версии АТР Новака Джоковича. Слова Зверева приводит пресс-служба турнира.

Олимпиада — крупнейший турнир в мире. Я играл с первой ракеткой мира, проиграл сет и уступал с брейком, я практически вылетел, но в итоге сумел спасти матч. Это были особенные эмоции. Кажется, до меня никто не мог победить Новака в важном матче в этом сезоне, никто не обыгрывал его на «Шлемах». Я стал первым. Это придает уверенность».