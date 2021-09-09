Джокович: «У Берреттини самая мощная комбинация подачи и форхенда после Дель Потро»
Зверев – о полуфинале против Джоковича: «Нужно играть идеально, иначе не победишь»
Теннисисты повторят полуфинал Олимпады-2020
10:35
Александр Зверев / фото - Getty Images
Четвертая ракетка мира Александр Зверев поделился ожиданиями от полуфинального матча US Open. За место в финале немец поборется против лучшего теннисиста мира по версии АТР Новака Джоковича. Слова Зверева приводит пресс-служба турнира.
«Готовясь к матчу с Новаком, ты понимаешь, что нужно будет показать свой лучший теннис. Нужно играть идеально, иначе не победишь. Но нельзя все время демонстрировать идеальный теннис. Именно поэтому соперники чаще всего проигрывают Новаку. В матчах с ним нужно побеждать самому, нужно доминировать в розыгрышах и допускать как можно меньше невынужденных ошибок. Он лучший теннисист мира, победить его сложно
Олимпиада — крупнейший турнир в мире. Я играл с первой ракеткой мира, проиграл сет и уступал с брейком, я практически вылетел, но в итоге сумел спасти матч. Это были особенные эмоции. Кажется, до меня никто не мог победить Новака в важном матче в этом сезоне, никто не обыгрывал его на «Шлемах». Я стал первым. Это придает уверенность».
Напомним, немец обыграл серба в полуфинале Олимпиады в Токио.
Недавно стали известны все участники полуфиналов US Open.
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