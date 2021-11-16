«Не зажало, но руки трясутся». Медведев подвел итоги матча против Зверева
Зверев – о поражении от Медведева: «Я еще не вылетел, и у меня есть шанс выиграть титул»
Чемпион Токио-2020 не опускает руки перед заключительном матчем Итогового турнира АТР
Александр Зверев / Фото - DWТретья ракетка мира Александр Зверев поделился эмоциями после поражения от Даниила Медведева со счетом 3:6, 7:6, 6:7 на групповом этапе Итогового турнира ATP в Турине (Италия).
Цитирует немца официальный сайт АТР.
«Это не такой турнир, как все остальные. Я еще не вылетел, и у меня есть шанс выиграть титул – так что я думаю об этом. Конечно, я хотел победить, в этом нет никаких сомнений. Проиграл 6:8 на решающем тай-брейке. Но турнир еще не окончен. Если я обыграю Хуркача, то смогу выйти из группы. Я готов играть. Готов в четверг бороться с Хуби – для меня это будет решающий матч. Жду с нетерпением. Все по-прежнему в моих руках».
Напомним, Медведев досрочно и первым вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP.