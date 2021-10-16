Зверев – о сенсационном поражении в четвертьфинале Индиан-Уэллса: «Обидно покидать турнир»

Александр Зверев / фото - Getty Images

4-я ракетка мира, немец Александр Зверев сенсационно проиграл Тэйлору Фрицу (ATP 39) в четвертьфинале турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе. В послематчевом интервью пресс-службе ATP Зверев подвел итоги дуэли, назвав основные причины своего поражения.

Надеюсь, что в Вене смогу выступить лучше. Пока что я просто хочу домой. Сезон получился долгим, так что я ощущаю сильную усталость. Впрочем, проигрывать все равно было обидно, ведь после вылета Циципаса я был фаворитом».