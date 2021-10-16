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Зверев – о сенсационном поражении в четвертьфинале Индиан-Уэллса: «Обидно покидать турнир»

Немец проиграл 39-й ракетке мира
Теннис ATP
16 октября 11:49
Зверев – о сенсационном поражении в четвертьфинале Индиан-Уэллса: «Обидно покидать турнир»
Александр Зверев / фото - Getty Images

4-я ракетка мира, немец Александр Зверев сенсационно проиграл Тэйлору Фрицу (ATP 39) в четвертьфинале турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе. В послематчевом интервью пресс-службе ATP Зверев подвел итоги дуэли, назвав основные причины своего поражения.

«Скажу честно, это явно был не мой день. Мог добиться победы, но играл откровенно не лучшим образом. Кроме того, мне было непросто с точки зрения психологии. Тэйлор провел отличный поединок и заслужил выход в полуфинал. 

Надеюсь, что в Вене смогу выступить лучше. Пока что я просто хочу домой. Сезон получился долгим, так что я ощущаю сильную усталость. Впрочем, проигрывать все равно было обидно, ведь после вылета Циципаса я был фаворитом».

Напомним, в полуфинале Фриц сыграет против Николоза Басилашвили.

Источник: GoTennis Михаил Рыбак
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