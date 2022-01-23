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Тема дняВсе украинцы в рейтингах топовых боксерских организаций. IBF, WBC, WBO, WBA – где и на каких позициях

Зверев – о вылете из AO: «В матче с Шаповаловым не было практически ничего позитивного»

Третья ракетка мира остановился в шаге от четвертьфинала
Теннис Grand Slam
16:05
Зверев – о вылете из AO: «В матче с Шаповаловым не было практически ничего позитивного»
Александр Зверев / фото - Eurosport

Третья ракетка мирового рейтинга Александр Зверев проиграл Денису Шаповалову и вылетел с четвертого круга Australian Open.

В комментарии пресс-службе турнира Зверев подвел итоги этого матча.

«Честно – в этом матче не было практически ничего позитивного. Наверное, после Wimbledon это один из худших матчей в моём исполнении.

Это тяжело. Конечно, стоит отдать должное Денису. Он заслужил победу тем, что очень много работал и сильно улучшил свой теннис. Но мне также нужно взглянуть на себя. И сегодня я, по моему мнению, был ужасен. Я играл плохо всю неделю. Может, если не считать матч против Джона Миллмана. Но остальные два тоже были не очень удачными.

Условия днем сильно отличаются от вечерних. Это опять же мне не помогло. Но это не является оправданием. Я должен играть сильнее. Я приехал с целью победить и, возможно, стать первым в мире, но все просто: если я так играю, то я этого не заслуживаю. Глупо обсуждать дальнейшую борьбу за первую строчку после такого матча. Сперва я должен разобраться в себе».

Напомним, за путевку в полуфинал австралийского Шлема Шаповалов сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Михаил Рыбак
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Теги

Александр Зверев Australian Open Денис Шаповалов

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