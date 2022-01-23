Зверев – о вылете из AO: «В матче с Шаповаловым не было практически ничего позитивного»

Александр Зверев / фото - Eurosport

Третья ракетка мирового рейтинга Александр Зверев проиграл Денису Шаповалову и вылетел с четвертого круга Australian Open.

В комментарии пресс-службе турнира Зверев подвел итоги этого матча.

Это тяжело. Конечно, стоит отдать должное Денису. Он заслужил победу тем, что очень много работал и сильно улучшил свой теннис. Но мне также нужно взглянуть на себя. И сегодня я, по моему мнению, был ужасен. Я играл плохо всю неделю. Может, если не считать матч против Джона Миллмана. Но остальные два тоже были не очень удачными.

Условия днем сильно отличаются от вечерних. Это опять же мне не помогло. Но это не является оправданием. Я должен играть сильнее. Я приехал с целью победить и, возможно, стать первым в мире, но все просто: если я так играю, то я этого не заслуживаю. Глупо обсуждать дальнейшую борьбу за первую строчку после такого матча. Сперва я должен разобраться в себе».