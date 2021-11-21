Зверев – об обязательной вакцинации на Australian Open: «Надеюсь, для Джоковича сделают исключение»

Зверев и Джокович / Фото: Twitter ATP

Олимпийский чемпион Александр Зверев поделился мнением об условии обязательной вакцинации для того, чтобы сыграть на Australian Open:



Надеюсь, Джокович сможет сыграть. Это говорю я, №3 в мире, которому будет легче выиграть турнир, если он не сыграет. Кроме того, он первая ракетка мира, поэтому он должен быть там. Надеюсь, правительство Австралии сделает исключение или что-то еще, что в их силах, чтобы он смог принять участие.