Зверев назвал величайшего теннисиста в истории
Зверев – об обязательной вакцинации на Australian Open: «Надеюсь, для Джоковича сделают исключение»
Олимпийский чемпион считает, что участие лидера мирового рейтинга в турнире обязательно
21 ноября 13:41
Зверев и Джокович / Фото: Twitter ATP
Олимпийский чемпион Александр Зверев поделился мнением об условии обязательной вакцинации для того, чтобы сыграть на Australian Open:
Мы едем в другую страну. Речь не о теннисе, а о вирусе, который продолжает распространяться. Мы едем в другую страну, и, в конце концов, она разрешает нам въезд. Нам нужно соблюдать правила и следовать инструкциям.
Надеюсь, Джокович сможет сыграть. Это говорю я, №3 в мире, которому будет легче выиграть турнир, если он не сыграет. Кроме того, он первая ракетка мира, поэтому он должен быть там. Надеюсь, правительство Австралии сделает исключение или что-то еще, что в их силах, чтобы он смог принять участие.
Ранее Новак Джокович уклончиво ответил на вопрос о своем участии в австралийском Шлеме.