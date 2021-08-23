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Зверев обогнал легендарного Надаля в рейтинге АТР. Марченко поднялся на две позиции

В теннисной гонке продолжает лидировать невероятный Джокович



Теннис ATP
10:41
Зверев обогнал легендарного Надаля в рейтинге АТР. Марченко поднялся на две позиции
Александр Зверев / Фото - mytennis.info
По итогам минувшей недели чемпион Masters в Цинциннати (CША) немец Александр Зверев обогнал легендарного испанца Рафаэля Надаля и стал четвертой ракеткой мира.

Лидером теннисной гонки остается серб Новак Джокович. На второй строчке – россиянин Даниил Медведев.

Отметим, что лучший теннисист Украины Илья Марченко поднялся на две позиции.

Обновленный рейтинг АТР:

1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 11113

2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 9980

3.(3) Стефанос Циципас (Греция) – 8350

4.(5) Александр Зверев (Германия) – 8240

5.(4) Рафаэль Надаль (Испания) – 7815

6.(6) Доминик Тим (Австрия) – 6995

7.(7) Андрей Рублев (Россия) – 6400

8.(8) Маттео Берреттини (Италия) – 5533

9.(9) Роджер Федерер (Швейцария) – 4125

10.(10) Денис Шаповалов (Канада) – 3580
...
30.(19) Давид Гоффен (Бельгия) – 1933

34.(24) Малош Раонич (Канада) – 1694

82.(53) Ришар Гаске (Франция) – 896
...
154.(156) Илья Марченко (Украина) – 484
...
225.(227) Сергей Стаховский (Украина) – 305

265.(263) Виталий Сачко (Украина) –237

Напомним, накануне Зверев стал победителем турнира в Цинциннати.
Владимир Кириченко
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Теги

Александр Зверев Цинциннати (АТР) Рафаэль Надаль Новак Джокович Даниил Медведев

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