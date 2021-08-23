Зверев: «Четыре дня назад я впервые выиграл матч на этих кортах и вот уже взял первый титул»
Зверев обогнал легендарного Надаля в рейтинге АТР. Марченко поднялся на две позиции
В теннисной гонке продолжает лидировать невероятный Джокович
Александр Зверев / Фото - mytennis.infoПо итогам минувшей недели чемпион Masters в Цинциннати (CША) немец Александр Зверев обогнал легендарного испанца Рафаэля Надаля и стал четвертой ракеткой мира.
Лидером теннисной гонки остается серб Новак Джокович. На второй строчке – россиянин Даниил Медведев.
Отметим, что лучший теннисист Украины Илья Марченко поднялся на две позиции.
Обновленный рейтинг АТР:
1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 11113
2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 9980
3.(3) Стефанос Циципас (Греция) – 8350
4.(5) Александр Зверев (Германия) – 8240
5.(4) Рафаэль Надаль (Испания) – 7815
6.(6) Доминик Тим (Австрия) – 6995
7.(7) Андрей Рублев (Россия) – 6400
8.(8) Маттео Берреттини (Италия) – 5533
9.(9) Роджер Федерер (Швейцария) – 4125
10.(10) Денис Шаповалов (Канада) – 3580
...
30.(19) Давид Гоффен (Бельгия) – 1933
34.(24) Малош Раонич (Канада) – 1694
82.(53) Ришар Гаске (Франция) – 896
...
154.(156) Илья Марченко (Украина) – 484
...
225.(227) Сергей Стаховский (Украина) – 305
265.(263) Виталий Сачко (Украина) –237
Напомним, накануне Зверев стал победителем турнира в Цинциннати.