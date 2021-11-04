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Зверев обойдет Циципаса по очкам, заработанным в этом сезоне

Немец обыграл Димитрова на турнире в Париже
Теннис ATP
4 ноября 22:20
Зверев обойдет Циципаса по очкам, заработанным в этом сезоне
Александр Зверев / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Александр Зверев в третьем круге Masters в Париже обыграл Григора Димитрова (7:6(4), 6:7(3), 6:3). Во втором сете немец упустил два матчбола на приеме, но в третьем отыграл все семь брейк-пойнтов и дважды взял подачу соперника.

Зверев одержал 27-ю победу в 29 последних матчах. Он пятый раз в сезоне вышел в четвертьфинал Masters.

За счет выхода в четвертьфинал немец обойдет Стефаноса Циципаса по рейтинговым очкам, заработанным в этом сезоне. В чемпионской гонке он станет третьим.

Первая ракетка мира Новак Джокович в четвертьфинал вышел без борьбы.

Рене Тер Велде
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Теги

Александр Зверев Стефанос Циципас

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