Зверев выиграл больше всех тай-брейков в 2021 году
Зверев: «От лидерства в рейтинге меня отделяет не так и много»
Чемпион Токио-2020 – о старте нового сезона
Александр Зверев / Фото - nypost.comОлимпийский чемпион Токио-2020, третья ракетка Александр Зверев поделился ожиданиями от начала нового сезона.
Цитирует Зверева Eurosport.
«Насколько я понимаю, от лидерства в рейтинге меня отделяет не так и много. Однако я должен победить на нескольких турнирах, включая «Шлем». Посмотрим, сыграет ли Новак на Australian Open. Если ему не разрешат выступить, а я завоюю титул, то стану первым в мире».
Напомним, Зверев в 2021 году выиграл больше всех тай-брейков в ATP-туре.
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