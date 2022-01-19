Зверев победил Миллмана и продолжает свой путь на Australian Open

Немец оформил себе путевку в следующий круг менее чем за 2 часа

Александр Зверев / фото - Getty Images

3-я ракетка мира, немец Александр Зверев добыл победу над Джоном Миллманом (ATP № 89) в матче 1/32-й финала Australian Open. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:0.

На корте теннисисты провели 1 час и 57 минут. За это время Зверев целых четырнадцать раз подал навылет, выиграл семь геймов подряд с конца второго сета, а также реализовал шесть брейкпоинтов из девяти, совершив семь двойных ошибок. Его соперник не смог сделать ни одного эйса, выиграл один гейм на приеме и не допустил ни одной «двойной».

В следующем круге Звереву предстоит сыграть с Раду Алботом, который в своем матче победил Александара Вукича.

Напомним, Зверев назвал лучшего игрока «Большой тройки».