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Зверев победил Миллмана и продолжает свой путь на Australian Open
Немец оформил себе путевку в следующий круг менее чем за 2 часа
13:57
Александр Зверев / фото - Getty Images
3-я ракетка мира, немец Александр Зверев добыл победу над Джоном Миллманом (ATP № 89) в матче 1/32-й финала Australian Open. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:0.
На корте теннисисты провели 1 час и 57 минут. За это время Зверев целых четырнадцать раз подал навылет, выиграл семь геймов подряд с конца второго сета, а также реализовал шесть брейкпоинтов из девяти, совершив семь двойных ошибок. Его соперник не смог сделать ни одного эйса, выиграл один гейм на приеме и не допустил ни одной «двойной».
В следующем круге Звереву предстоит сыграть с Раду Алботом, который в своем матче победил Александара Вукича.
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