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Зверев поборется с Бубликом за титул чемпиона Монпелье

На пути в финал немец без особого труда справился с Микаэлем Имером
Теннис ATP
05 февраля 19:30
Зверев поборется с Бубликом за титул чемпиона Монпелье
Александр Зверев / фото - Getty Images

3-я ракетка мира, немец Александр Зверев стал вторым финалистом Монпелье (Франция). В полуфинале турнира он без особого труда расправился со шведом Микаэлем Имером (ATP № 83) – 6:1, 6:3.

Теннисисты провели на корте всего 53 минуты. За это время Зверев успел сделать шесть эйсов, реализовать пять брейк-поинтов из пяти и в конце первого сета – начале второго выиграл шесть геймов подряд, допустив в течение поединка одну двойную ошибку. Его соперник ответил двумя подачами навылет и одним выигранным геймом на приеме, при двух ошибках на подаче.

В финале Звереву предстоит сыграть против Александра Бублика, который в своем полуфинале победил Филипа Крайиновича.

Стоит отметить, что в параллельном полуфинале в индийском Пуне Элиас Имер, брат Микаэля, потерпел поражение от рук Жуана Соузы и также упустил шанс выйти в финал.

Напомним, в четвертьфинале Зверев в двух сетах разобрался с представителем Франции Адриано Маннарино.

Михаил Рыбак
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Александр Зверев Микаэль Имер Элиас Имер

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