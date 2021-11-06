Зверев поборется с Медведевым за путевку в финал Masters в Париже

В четвертьфинале немец обыграл Рууда

Александр Зверев / фото - Getty Images

4-я ракетка мира немец Александр Зверев стал последним полуфиналистом хардового Masters в Париже. В четвертьфинале Зверев уверенно обыграл Каспера Рууда (8 ATP) со счетом 7:5, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час и 36 минут. За это время Зверев успел сделать 4 эйса, реализовать 2 брейкпоинта из 10, не допустив ни одной двойной ошибки.Рууд трижды подал навылет, не смог реализовать ни одного брейка и также не допустил ни одной двойной.

В полуфинале Звереву предстоит сыграть против 2-й ракетка мира Даниила Медведева, который в своем четвертьфинале победил Уго Гастона.

Напомним, Новак Джокович также вышел в полуфинал этого турнира.