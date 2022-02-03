Зверев: «Я чувствовал большое давление, потому что все мне говорили, что я могу стать первой ракеткой мира»
Зверев пробился в четвертьфинал турнира в Монпелье
Немецкому теннисисту потребовалось всего два сета для победы
Александр Зверев / Фото: tennisnet.com
Во втором круге турнира в Монпелье (Франция) немец Александр Зверев (ATP 3) выиграл у американца Маккензи Макдональда (ATP 56) со счетом 6:2, 7:6.
Матч продлился 80 минут, в течение которых Зверев подал 10 эйсов против трех у соперника. При этом, Александр допустил три двойные ошибки.
Также Зверев реализовал три из четырех брейков против одной реализованной попытки у оппонента.
В четвертьфинале Зверев сыграет с Адриано Маннарино (ATP 58). Ранее они встречались шесть раз, и в каждой встрече побеждал немец.
Напомним, ранее сообщалось, что Крайинович выбил Цонгу во втором круге турнира в Монпелье.
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