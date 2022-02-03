Зверев пробился в четвертьфинал турнира в Монпелье

Немецкому теннисисту потребовалось всего два сета для победы

Александр Зверев / Фото: tennisnet.com

Во втором круге турнира в Монпелье (Франция) немец Александр Зверев (ATP 3) выиграл у американца Маккензи Макдональда (ATP 56) со счетом 6:2, 7:6.



Матч продлился 80 минут, в течение которых Зверев подал 10 эйсов против трех у соперника. При этом, Александр допустил три двойные ошибки.

Также Зверев реализовал три из четырех брейков против одной реализованной попытки у оппонента.

В четвертьфинале Зверев сыграет с Адриано Маннарино (ATP 58). Ранее они встречались шесть раз, и в каждой встрече побеждал немец.

Напомним, ранее сообщалось, что Крайинович выбил Цонгу во втором круге турнира в Монпелье.



