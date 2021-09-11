Зверев – о полуфинале против Джоковича: «Нужно играть идеально, иначе не победишь»
Зверев проиграл все 11 матчей против соперников из топ-10 на Больших шлемах
Немец пропустил Джоковича в финал
09:43
Александр Зверев / фото - Getty Images
4-я ракетка мира Александр Зверев проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале US Open.
Немец на турнирах Большого шлема 11 раз встречался с соперниками из топ-10. ВО всех 11 матчах Зверев потерпел поражения. Если учитывать пятисетовый формат в целом, то он проиграл десятке все 13 матчей.
В трехсетовом формате его баланс с топ-10 – 34:28.
Даниил Медведев ранее поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата США.
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