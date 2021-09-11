Зверев проиграл все 11 матчей против соперников из топ-10 на Больших шлемах

Немец пропустил Джоковича в финал

Александр Зверев / фото - Getty Images

4-я ракетка мира Александр Зверев проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале US Open.

Немец на турнирах Большого шлема 11 раз встречался с соперниками из топ-10. ВО всех 11 матчах Зверев потерпел поражения. Если учитывать пятисетовый формат в целом, то он проиграл десятке все 13 матчей.

В трехсетовом формате его баланс с топ-10 – 34:28.

Даниил Медведев ранее поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата США.