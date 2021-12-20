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Зверев – спортсмен года в Германии

Титулованный в текущем сезоне выиграл Токио-2020, а также стал триумфатором Итогового турнира АТР
Теннис ATP
12:22
Зверев – спортсмен года в Германии
Александр Зверев / Фото - tennis365
Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев получил награду лучшего спортсмена года в Германии. Об этом сообщает Tennis Channel International.

В 2021 году Зверев стал олимпийским чемпионом Токио-2020 в одиночном разряде. Кроме того, Александр в завершившемся сезоне выиграл два турнира серии Masters, два турнира ATP-500 и Итоговый чемпионат ATP.

Лучшей спортсменкой года в Германии в третий раз подряд признали легкоатлетку Малайку Миамбо. Лучшей командой года стала женская сборная по велогонкам на треке.

Напомним, Зверев попал в рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов сезона-2021.

Владимир Кириченко
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