Зверев: «Нет лучшего способа закончить сезон, чем победить на Итоговом»
Зверев – спортсмен года в Германии
Титулованный в текущем сезоне выиграл Токио-2020, а также стал триумфатором Итогового турнира АТР
Александр Зверев / Фото - tennis365Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев получил награду лучшего спортсмена года в Германии. Об этом сообщает Tennis Channel International.
В 2021 году Зверев стал олимпийским чемпионом Токио-2020 в одиночном разряде. Кроме того, Александр в завершившемся сезоне выиграл два турнира серии Masters, два турнира ATP-500 и Итоговый чемпионат ATP.
Лучшей спортсменкой года в Германии в третий раз подряд признали легкоатлетку Малайку Миамбо. Лучшей командой года стала женская сборная по велогонкам на треке.
Напомним, Зверев попал в рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов сезона-2021.
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