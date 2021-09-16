Зверев: «Думаю, Джокович соберет Большой шлем»
Зверев стал автором лучшего удара на US Open по версии Eurosport
Топ-10 эффектных ударов американского мэйджора в видеообзоре
16 сентября 19:39
Александр Зверев / Фото - eurosportEurosport на своем официальном YouTube-канале опубликовал топ-10 лучших ударов Открытого чемпионата США.
По версии телеканала, лучший удар американского мэйджора исполнил олимпийский чемпион Токио-2020 немец Александр Зверев.
Напомним, Зверев в полуфинале US Open в пяти сетах проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2).