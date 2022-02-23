Зверева сняли с турнира в Акапулько за то, что он избил ракеткой судейскую вышку
Зверев: «Трудно выразить словами, как сильно я сожалею о своем поведении»
Немецкий теннисист уже извинился перед арбитром, которого едва не избил
Фото: AFP
Третья ракетка мира Александр Зверев в Instagram извинился за свое поведения после парного матча турнира серии ATP 500 в Акапулько.
Зверев остался недоволен действиями рефери и избил ракеткой его вышку:
«Трудно выразить словами, как сильно я сожалею о своем поведении во время и после вчерашнего парного матча. Я лично извинился перед судьей на вышке за свой срыв в отношении него. Это было неправильно и неприемлемо, и я очень в себе разочарован. Этого просто не должно было случиться, и этому нет оправдания. Я также хотел бы извиниться перед своими болельщиками, турниром и спортом, который я люблю.
Как вы знаете, я оставляю все на корте. Вчера я оставил слишком много. В ближайшие дни подумаю о своих действиях и о том, как смогу гарантировать то, чтобы это больше не повторилось. Сожалею, что вас подвел».
Напомним, итогом выходки Зверева стала его дисквалификация с турнира.
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