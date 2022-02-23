Зверев: «Трудно выразить словами, как сильно я сожалею о своем поведении»

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Третья ракетка мира Александр Зверев в Instagram извинился за свое поведения после парного матча турнира серии ATP 500 в Акапулько.

Зверев остался недоволен действиями рефери и избил ракеткой его вышку:

Как вы знаете, я оставляю все на корте. Вчера я оставил слишком много. В ближайшие дни подумаю о своих действиях и о том, как смогу гарантировать то, чтобы это больше не повторилось. Сожалею, что вас подвел».