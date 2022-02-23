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Зверев: «Трудно выразить словами, как сильно я сожалею о своем поведении»

Немецкий теннисист уже извинился перед арбитром, которого едва не избил
Теннис ATP
17:15
Зверев: «Трудно выразить словами, как сильно я сожалею о своем поведении»
Фото: AFP

Третья ракетка мира Александр Зверев в Instagram извинился за свое поведения после парного матча турнира серии ATP 500 в Акапулько.

Зверев остался недоволен действиями рефери и избил ракеткой его вышку:

«Трудно выразить словами, как сильно я сожалею о своем поведении во время и после вчерашнего парного матча. Я лично извинился перед судьей на вышке за свой срыв в отношении него. Это было неправильно и неприемлемо, и я очень в себе разочарован. Этого просто не должно было случиться, и этому нет оправдания. Я также хотел бы извиниться перед своими болельщиками, турниром и спортом, который я люблю.

Как вы знаете, я оставляю все на корте. Вчера я оставил слишком много. В ближайшие дни подумаю о своих действиях и о том, как смогу гарантировать то, чтобы это больше не повторилось. Сожалею, что вас подвел».


Напомним, итогом выходки Зверева стала его дисквалификация с турнира.

Сергей Остапенко
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Александр Зверев

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