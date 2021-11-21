Зверев уверенно обыграл Медведева и стал двукратным чемпионом Итогового турнира

Немецкий теннисист повторил свое достижение 2018 года

Фото: АТР

Третья ракетка мира Александр Зверев стал чемпионом Итогового турнира АТР, обыграв в финале второго номера мирового рейтинга Даниила Медведева – 6:4, 6:4.

Оба сета прошли по одинаковому сценарию: Зверев делал ранний брейк, после чего уверенно доводил партию до победы.

Всего матч продолжался 1 час и 16 минут. За это время Зверев выполнил 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 3 эйса, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также не имел ни одного брейк-поинта.

Таким образом, Зверев во второй раз в карьере выиграл Итоговый турнир АТР. В предыдущий раз ему это удалось в 2018 году.

Интересно, что на стадии группового этапа Зверев проиграл Медведеву, но заявил, что имеет шансы на титул.

Напомним, в этом сезоне Зверев, помимо Итогового, выиграл Олимпийские игры, а на турнирах серии Большого шлема дважды доходил до полуфиналов.